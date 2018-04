Magiczna Sycylia. Wyspa o plażach dla każdego

Sycylia to ponad 1000 km wybrzeża, oblewanego przez wody trzech mórz – Jońskiego, Tyrreńskiego i Śródziemnego. Tutejsze wody słyną ze swojej przejrzystości, a nadmorskie krajobrazy są jednymi z najbardziej malowniczych w Europie.

Plaża Cefalù jest jedną z najbardziej malowniczych we Włoszech (Materiały prasowe)

Północ wyspy obfituje w długie, piaszczyste plaże, na wschodzie nabrzeże jest kamieniste, za to niepowtarzalne widoki zapadają w pamięci na długo, zachód obfituje w klimatyczne wioski rybackie, a północ to prawdziwy raj dla poszukiwaczy dziewiczych terenów. Bez względu na to, jakiej plaży szukamy – Sycylia spełni nawet najbardziej wygórowane oczekiwania. Oto tylko kilka przykładów:

Cefalù – plaża idealna dla rodzin Cefalù leży na północnym wybrzeżu Sycylii, nieco ponad godzinę drogi od centrum Palermo, i jest wprost wymarzonym miejscem na wakacje. Uznane za jedną z najpiękniejszych włoskich miejscowości, zachwyca wspaniałym położeniem. Średniowieczna zabudowa rozciąga się wzdłuż skał okalających zatokę w kształcie półksiężyca. Pomiędzy miasteczkiem a turkusową wodą znajdziemy ponad kilometrowy pas miękkiego, złotego piasku. Wygrzewając się w słońcu, można podziwiać otoczoną palmami średniowieczną katedrę, wspartą o skaliste klify lub wpatrywać się w bezkresny błękit.

Spokojne, ciepłe wody zatoki są idealne dla rodzin z dziećmi, tym bardziej, że w razie gdyby znudziły im się kąpiele, szybko można zorganizować dodatkowe atrakcje w miasteczku. Cefalù od wieków jest znane ze swojego imponującego dziedzictwa kulturowego, z wieloma spektakularnymi zabytkami.

Shutterstock.com

– Wspomniana katedra górująca nad miastem może poszczycić się bizantyjską mozaiką z 1148 r. – cały obiekt od 2015 r. widnieje na liście UNESCO. Warto też wybrać się wspólnie do La Rocca, dawnej arabskiej cytadeli, wybudowanej na urwistej skale górującej nad miastem. Choć wspinaczka zajmuje około godziny, na miejscu można podziwiać można najlepsze widoki na Cefalù – mówi Piotr Wilk z biura Rainbow. Zobacz też: Co warto zobaczyć w Neapolu?

Scala dei Turchi – plaża o niezwykłej scenerii Naturalne schody prowadzące wprost do morza znajdziemy w prowincji Agrigento. Niezwykła formacja skalna (wpisana na listę UNESCO) rozciąga się wzdłuż wybrzeża Realmonte, niedaleko Porto Empedocle. Niewątpliwie jest to jedna z najbardziej ciekawych i sugestywnych atrakcji turystycznych Sycylii.

Scala dei Turchi, skalisty klif z widokiem na morze, kształtem do złudzenia przypomina schody. Nazwa formacji nawiązuje właśnie do tego wyglądu (bezpośrednie tłumaczenie to Schody Tureckie), a także do tego, że region niegdyś często odwiedzany był przez piratów, których miejscowi nazywali potocznie "Turkami". Położony jest pomiędzy dwiema plażami z drobnym piaskiem. Woda jest tu zwykle spokojna i dość płytka, dzięki czemu z łatwością można dostrzec ryby i inne morskie stworzenia.

Scala dei Turchi / materiały prasowe

Każdego, kto odwiedza to miejsce, zachwyca nie tylko forma, ale także czysty, biały kolor poszczególnych stopni. Można się po nich wspiąć na samą górę, choć nie jest to proste zadanie – skała jest gładka, a krawędzie stopni zaokrąglone. Za to po osiągnięciu szczytu, czeka nas niepowtarzalny widok, który obejmuje wybrzeże Agrigento aż do Capo Rossello. Torre Salsa – biała plaża nie tylko dla żółwi Torre Salsa, pomimo tego, że jest jedną z najpiękniejszych plaż Sycylii, wciąż jest nieco zapomniana, a przez to bardzo spokojna i zaciszna. Plaża i otaczający ją rezerwat przyrody, zarządzany przez World Wildlife Fund, położone są w połowie drogi między Sciacca i Agrigento, na południe od miasteczka Montallegro. Obszar chroniony obejmuje ponad 760 ha dziewiczego wybrzeża i około 6 km wspaniałych piaszczystych plaż. Okoliczne wzgórza, potoki, kredowe klify, pola uprawne i mokradła, stanowią doskonałe naturalne środowisko dla licznych gatunków zwierząt i ptaków, a specjalnie wyznaczone szlaki pozwalają odkryć najbardziej malownicze zakątki.

Torre Salsa / materiały prasowe

Spacerując wzdłuż plaży, można spotkać żółwie z gatunku caretta caretta, które to szczególnie upodobały sobie to miejsce i co roku przybywają składać tu jaja. Na szczęście plaża jest niemal bezludna, więc nic nie zakłóca ich spokoju. Na sześciokilometrowym odcinku nieskazitelnego piasku, bez problemu znajdziemy zaciszne miejsce, tylko dla siebie, w którym będziemy mogli zachwycać się przejrzystością wód we wszystkich odcieniach błękitu. Torre Salsa docenią też nurkowie i miłośnicy snurkowania – dzięki prądom morskim, spotkać tu można ryby z całego Morza Śródziemnego. Mondello – plaża w prawdziwie włoskim stylu Gdy nadchodzi lato, cała populacja Palermo pakuje plażowe ręczniki i zmierza na północ, na 1,5-kilometrową plażę o białym piasku wciśniętą między skaliste grzbiety Monte Pellegrino i Monte Gallo.

– Mondello popularność zyskała na początku XX w., kiedy to miejscowy arystokrata osuszył okoliczne mokradła i rozpoczął modę na budowanie okazałych willi w stylu secesyjnym przy nabrzeżu. O minionych czasach przypomina jeszcze Antico Stabilimento Balneare – olbrzymia łaźnia z przełomu wieków, której bladożółta fasada i sterczące wieżyczki wznoszą się na pośrodku plaży i wychodzą w morze – mówi Piotr Wilk.

Mondello / materiały prasowe

Nie wiedzieć, czy to przez sentyment, czy też z upodobania, od lat nad tę długą i krętą plażę o miękkim piasku, niezmiennie, tłumnie przybywają całe rodziny, miłośnicy, pływania, nurkowania, sportów wodnych i wszyscy ci, którzy cenią sobie włoską, tętniącą życiem atmosferę. Można tu spotkać zarówno turystów (choć ci wciąż są w mniejszości), jak i ludzi, którzy dopiero wyszli z pracy i chcą zrelaksować się w prawdziwie wakacyjnej atmosferze. Raczej nie mamy co liczyć na ciszę, ale ileż ten tutejszy gwar dodaje energii! Isola Bella – raj dla nurków Maleńką wysepkę otoczoną skalistymi głazami i błękitnymi wodami Morza Jońskiego znajdziecie u stóp zbocza, na którym zbudowano Taorminę. Wyspa jest połączona z lądem małą i wąską ścieżką, która w czasie odpływu umożliwia dostanie się na ląd suchą stopą, a podczas przypływu zanurzona jest pod wodą.

Isola Bella / materiały prasowe

Do niedawna Isola Bella stanowiła prywatną własność – dopiero w 1990 r., kiedy właściciele zbankrutowali, wystawili swoją "nieruchomość" na aukcji, którą wygrał region Sycylii. Od tego czasu teren jest rezerwatem przyrody – daje schronienie wielu gatunkom ptaków i jaszczurek. Plaża Isola Bella jest za to ogólnie dostępna. Ponieważ uważa się ją za najpiękniejszą plażę Taorminy, nie można nie zobaczyć tego miejsca. I choć zamiast piasku pokrywa ją żwir i okrągłe kamyki, wcale nie odejmuje jej to uroku. Wręcz przeciwnie. Dzięki nim, woda jest tutaj cudownie przeświecająca, dlatego trudno o lepsze miejsce do odkrywania dna morskiego.

Źródło: Rainbow