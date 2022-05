Magiczne miejsce u naszych sąsiadów. Trudno się nie zakochać

Czechy to prawdziwa kopalnia pomysłów na weekendowe wypady czy krótsze i dłuższe przystanki na trasie np. do Włoch czy Chorwacji. Jednym z miejsc, które zdecydowanie warto odwiedzić, jest Czeski Krumlov, szczególnie że w 2022 roku mija 30 lat od wpisania historycznego centrum na listę UNESCO. To miasto zaskakuje na każdym kroku i zdecydowanie należy do najpiękniejszych nie tylko w Czechach.