Magiczne miejsce w Normandii czy średniowieczna pułapka na turystów?

To drugie po Paryżu najpopularniejsze miejsce we Francji. Dostojne opactwo, które właśnie obchodzi 1000-lecie rozpoczęcia budowy, odwiedza co roku ponad trzy miliony turystów z całego świata. O wyprawie na tę magiczną wyspę marzyłam od dawna, ale wyjeżdżam stąd lekko zawiedziona.