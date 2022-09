Jesień w Grecji. Boska pogoda i niskie ceny

Wrzesień najcieplejszy jest na wyspach u wybrzeży Turcji - na Kos średnia temperatura to aż 29 st. C. Na wyspach Morza Jońskiego - Zakynthos czy Korfu, a także na półwyspie Chalkidiki 28 st. C., a na Krecie 27 st. C. Równie wysoka jest temperatura wody - 27 st. C. na Kos do 23 st. C. u wybrzeży północnej Grecji. Jednym słowem wrzesień w Grecji to wciąż lato z wieloma godzinami słońca.