Majorka. Policjanci tańczą i śpiewają, aby umilić mieszkańcom czas w trudnych chwilach

Premier Hiszpanii, Pedro Sanchez, zapowiedział, że przedłużenie stanu wyjątkowego w kraju ma potrwać do 11 kwietnia. Ma to pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. W ciągu ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych z powodu wirusa zwiększyła się w Hiszpanii do ponad 1700 przypadków, zaś osób zakażonych do ponad 29 tys.