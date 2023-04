Majówka pociągiem. Najciekawsze trasy PKP Intercity

Majówka - pociągiem do europejskich miast

Majówka to również wspaniała okazja, by zwiedzić europejskie miasta. Na trasie Berlin – Wrocław dziennie kursują dwa bezpośrednie pociągi. Składami Nightjet oraz Wawel z Dolnego Śląska do niemieckiej stolicy można dojechać już w 4,5 godziny.