Majówka w PRL-u. Pustki przy Morskim Oku i kura w bagażniku

Ale to nie przygoda z żabami jest tą, która najbardziej zapadła mi w pamięć i do której mam największy sentyment. Bohaterką tej ulubionej historii była kura. Kura przyplątała się do nas w Ojcowie. Szliśmy spacerem z naszej kwatery do jakiegoś baru. W pewnym momencie zauważyliśmy, że koło nas idzie kura. Rozstaliśmy się z ptakiem dopiero przed restauracją. A raczej sądziliśmy, że się rozstajemy. Kiedy wyszliśmy, kura cierpliwie czekała. Odprowadziła nas na kwaterę i dalej czekała. Kiedy co chwilę wyglądałam czy postanowiła w końcu wrócić do domu, ona nadal tam była. Po licznych prośbach, zaklęciach i kilku wylanych łzach, rodzice pozwoli mi wpuścić ją na noc do naszego pokoju.