Najciekawsze muzea PRL-u w Polsce. Gdzie ich szukać?

Roztoczańskie Muzeum PRL-u w Zamościu

Roztoczańskie Muzeum PRL-u to wyjątkowy obiekt na mapie Zamościa, który został otworzony w 2020 roku. W ośmiu gabinetach znajduje się około 2,5 tys. przedmiotów i co ciekawe, żaden z nich podobno się nie powtarza. Liczba rozmaitych pamiątek przyprawia o zawrót głowy. Meble, mydła, proszki, czepki basenowe, zabawki, stare banknoty, kasety wideo z filmami dla dorosłych, płyty winylowe, butelki po alkoholu i opakowania po słodyczach to zaledwie namiastka tego, co można tam zobaczyć.