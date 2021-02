Makabryczne wieści z Meksyku. Pracownikom z Polski wycięto narządy

Polska żyje historią trzech naszych rodaków, którzy w pierwszej połowie lutego udali się do Meksyku w ramach podjęcia nowej pracy. Jednak do naszego kraju dotarły informacje, że wyjazd skończył się dla nich koszmarnie. Portal Onet dotarł do informacji, że dwóm Polakom wycięto narządy, co potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a także Ambasada RP w Meksyku.