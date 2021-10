Malbork. Symbol zakonu krzyżackiego wiecznie żywy

Zamek w Malborku - historia

Początki zamku – symbolu potęgi Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, znanego jako zakon krzyżacki – są skromne. W końcu XIII w. to pojedyncza budowla z kaplicą i dziedzińcem wewnętrznym. W 1309 r. wielki mistrz zakonu przenosi swoją siedzibę z Wenecji do Malborka, który staje się stolicą państwa zakonnego. Zaczyna się rozbudowa zamku. Powstają zamki Wysoki, Średni i Niski. W połowie XV w. twierdza trafia na ponad 300 lat do Królestwa Polskiego. W 1772 r. Malbork dostaje się w ręce państwa niemieckiego (jego różnych form) aż do czasów III Rzeszy. II wojna światowa oszczędza zamek malborski aż do 1945 r. Wtedy staje się punktem oporu żołnierzy z rozbitych oddziałów niemieckich, które ściga armia rosyjska. Ciężkie walki niszczą niemal 80 proc. zabudowy Starego Miasta.