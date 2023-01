Małe, ale wyjątkowo groźne meduzy. Spotkanie z nim jest bardzo nieprzyjemne

Dzieci trafiły do szpitala

Te lekceważone drapieżniki to zaledwie trzycentymetrowe meduzy Carukia barnesi, przez które 27 grudnia 2022 roku trzy dziewczynki trafiły do szpitala z podejrzeniem poparzenia. Były to dwie siostry w wieku pięciu i dziewięciu lat, które bawiły się w potoku położonym po zachodniej stronie wyspy. Nagle poczuły one ostry ból placów i nóg.