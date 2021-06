Malezja. Drony mierzą przechodniom temperaturę

W Malezji Wielki Brat patrzy! A właściwie to mierzy temperaturę. O co konkretnie chodzi? Policja w stanie Terengganu do monitorowania stanu zdrowia mieszkańców zaczęła używać dronów. Urządzenia są w stanie zmierzyć temperaturę ciała przechodniów nawet z wysokości 20 m!