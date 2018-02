Małopolskie króluje. Cieszy się największym zainteresowaniem turystów

Województwo małopolskie jest na pierwszym miejscu wśród turystów, którzy szukają zakwaterowania za pośrednictwem serwisu Nocowanie.pl. W 2017 r. wysłali oni ponad milion zapytań do hoteli czy pensjonatów.

O tak dużym wzroście zainteresowania Małopolską może przesądzać jej "uniwersalność". Wypoczynek w polskich górach jest bowiem atrakcyjny o każdej porze roku. Wiosna, lato i jesień to dobre momenty na przemierzanie szlaków turystycznych, dodajmy, że każdy znajdzie trasę dopasowaną do swoich możliwości. Natomiast zimą Polacy wybierają To województwo ze względu na możliwość jazdy na nartach – właśnie w tej części kraju znajdują się duże i co najważniejsze, dobrze przygotowane stacje narciarskie.