Małopolskie. Od poniedziałku duże utrudnienia na Zakopiance

Remont na Zakopiance

Właśnie rozpoczyna się taki moment - od poniedziałku trwać będą prace na odcinku drogi od węzła Skomielna Biała do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. W tym miejscu, zwłaszcza w weekendy tworzą się korki. Remont zaplanowano od poniedziałku do czwartku, a prace porządkowe odbędą się 28 września. Koszt robót to ok. 400 tys. zł.