Zakopane. Turyści będą mogli wypożyczać samochody elektryczne

"Zależy nam, aby w Zakopanem dbać o środowisko. Oczywiście może się pojawić pytanie, dlaczego my, jako Tatrzański Park, angażujemy się w tego typu przedsięwzięcie. Naszym głównym celem jest ochrona przyrody w Tatrach, ale bez wyjścia poza góry i bez ochrony powietrza, które nad Tatry napływa, trudno chronić park i tę przyrodę. Zależy nam na tym, żeby powietrze było jak najczystsze i myśleliśmy o tym, co będzie w przyszłości" - powiedział dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

"Zdecydowaliśmy się na te miejsca, ponieważ w nich gromadzi się najwięcej turystów - wyjaśnił dyrektor TPN. Samochody elektryczne do Zakopanego wprowadziła firma Innogy Polska. Jest to 10 samochodów BMW i3.

Aby skorzystać z usługi, należy zainstalować aplikację mobilną w smartfonie się zarejestrować. Cena? Nie należy do najniższych. Za wypożyczenie pojazdu w Zakopanem wydamy 29,99 zł za 30 minut, 59,99 zł za 75 minut i 99,99 zł za 300 minut. Można też wypożyczyć auto na 8 minut za 9,99 zł, co wystarczy na dojazd do Kuźnic.

Jednak Innogy Polska i TPN mają zamiar rozwijać zainicjowany projekt i wprowadzić ekologiczny transport do Morskiego Oka. Do współpracy zaproszono firmę Man, która ma wprowadzić samochód elektryczny do przewozu osób niepełnosprawnych pod schronisko nad Morskim Okiem. Nie oznacza to jednak, że konie całkowicie znikną z tras prowadzących nad słynne jezioro.