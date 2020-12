Małopolskie. W weekend ruszają kolejne stacje narciarskie

4-6 grudnia - otwarcie kolejnych stacji narciarskich

Nowe zasady na stokach

Rekomendowane są działania pozwalające na zachowanie odstępów między osobami w kolejce do przejazdu, np. przez odgradzanie szarfami, wyznaczanie tzw. tuneli dojścia, wyznaczanie punktów, w których można przebywać.

MRPiT zaleca także, by na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowali zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym lub mający wspólny nocleg lub wspólnie podróżujący do stacji turystyczno-narciarskiej.

Pracownicy zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w tym maseczki zasłaniające nos i usta, rękawiczki oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.

Kiedy otwarcie kolejnych stacji narciarskich?

Na najbliższe dni w Tatrach zapowiadany jest wiatr halny i ocieplenie. Według zapowiedzi synoptyków, podmuchy halnego mają zacząć się już w czwartek po południu. Temperatura w Zakopanem może wzrosnąć nawet do 8 st. C. Pogoda może więc pokrzyżować plany właścicielom stacji, ale trzymamy kciuki, by wszystko udało się otworzyć.