Sezon narciarski 2020/2021. WHO apeluje o rozwagę

Światowa Organizacja Zdrowia wezwała w poniedziałek krajowe rządy do rozpatrzenia planów na nadchodzący sezon narciarski. Zdaniem WHO należy rozsądnie podchodzić do ryzyka związanego z gromadzeniem się ludzi na małych obszarach, gdzie może dochodzić do szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Stoki narciarskie w tym roku działają z obostrzeniami (123RF)