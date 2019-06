Maluch na wakacjach: Jak przygotować się do zagranicznego wyjazdu z dziećmi?

Wybierasz się na zagraniczne wakacje z dziećmi? Zapewne stresujesz się długą listą rzeczy do załatwienia i sprawdzenia, bo zależy Ci, by pobyt z twoim maluchem upłynął bez zaskakujących i nieprzyjemnych sytuacji. Jeśli zapomnisz o smoczku, zabawce czy nawet lekarstwie, nie będzie to koniec świata – w kraju, do którego się wybierasz, również są sklepy czy apteki, dokupisz więc co trzeba na miejscu. Z ekspertami portalu Wakacje.pl zwracamy jednak uwagę na kilka spraw, na które trzeba zwrócić uwagę przed wyborem wakacji i przed wylotem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nieco starsze dzieci z pewnością będą zainteresowane aquaparkiem – na zjeżdżalniach potrafią spędzać całe dnie (Shutterstock.com)

Dokumenty

Twoje dziecko, podobnie jak każdy inny uczestnik podróży, musi mieć swój dokument tożsamości. Jeśli wybieracie się poza Unię Europejską (czyli np. do Turcji czy Egiptu), musi to być paszport. W krajach UE i tych ze Strefy Schengen wystarczy dowód osobisty.

Jak wyrobić dziecku paszport? Po zebraniu wszystkich potrzebnych dokumentów należy je złożyć w lokalnym punkcie paszportowym (zestawienie dokumentów i listę punktów znajdziemy na stronie obywatel.gov.pl) - przy składaniu wniosku obecnych powinno być oboje rodziców, nie musimy z kolei zabierać dziecka w wieku do 5 lat (starsze muszą się stawić z nami).

Ile zapłacimy za paszport? W przypadku dziecka w wieku do 5 lat – 30 złotych (15 z Kartą Dużej Rodziny), dla dziecka w wieku od 5 do 13 lat - 60 zł (30 zł z dokumentem, który potwierdza uprawnienie do skorzystania z ulgi, na przykład legitymację szkolną, 15 z Kartą Dużej Rodziny), dla osoby w wieku 13-17 lat – 140 złotych (70 zł z dokumentem uprawniającym do ulgi, 35 z Kartą Dużej Rodziny). Co istotne, nie trzeba koniecznie wyrabiać paszportu w miejscu zamieszkania – możemy udać się do dowolnego punktu z listy. Czasem znacznie ułatwia to sprawę, gdy w naszym mieście są duże kolejki.

Bezpłatne jest z kolei wyrobienie dowodu osobistego. Zestawienie dokumentów do przygotowania, a także lista miejsc, w których można składać wnioski, jest również dostępna na stronie obywatel.gov.pl. Czas oczekiwania wynosi do 30 dni (podobnie jak w przypadku paszportu), jednak możemy zawsze sprawdzić w internecie, czy dowód jest gotowy – czasem następuje to już po tygodniu. Aby uniknąć nerwówki tuż przed wylotem, warto rozpocząć całą procedurę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przelot

Zanim będziecie mogli nacieszyć się wakacjami, czeka was przelot. Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 2 lata, podróżuje bezpłatnie. Pamiętaj, że nie będzie miało swojego miejsca w samolocie, ani własnego bagażu rejestrowanego czy podręcznego. Możecie za to nieodpłatnie zabrać na pokład składany wózek. Jeśli zależy nam na wygodzie, można dokupić dodatkowe miejsce, które przyda się zwłaszcza, jeśli będziemy chcieli uśpić naszego malucha.

W sezonie letnim biura podróży zapewniają połączenia wakacyjne z regionalnych portów lotniczych, warto więc zarezerwować przelot z najbliższego nam lotniska – już na samym wstępie skróci to Waszą podróż. Jeśli Wasze dzieci są wyjątkowo niecierpliwe, lepiej wybrać jeden z tych kierunków, które wiążą się z krótszym lotem. Na Kretę, Rodos czy do jednego z tureckich kurortów dotrzemy już w ciągu ok. 3 godzin. Jeszcze szybciej (2-2,5 godz.) dotrzemy do Bułgarii. Po lądowaniu pozostaje jeszcze transfer do hotelu, najczęściej w autokarze. Warto wybrać obiekt, który nie jest oddalony zbyt daleko od lotniska. Zapytaj o to konsultanta, u którego będziesz kupować swoje wakacje.

Hotel

Rezerwując pokój w hotelu należy sprawdzić, czy nieodpłatnie udostępnione nam zostanie łóżeczko dla dziecka w wieku poniżej 2 lat – czasem należy uiścić za to niewielką opłatę. Standardem są natomiast wysokie krzesełka dla dzieci w bufetach i restauracjach.

Co z rozrywką dla naszych pociech? W przypadku mniejszych dzieci upewnij się, że upatrzony przez Was hotel posiada odpowiednią infrastrukturę. Co to oznacza? Chociażby baseny z płytszą wodą czy brodziki. Ważne, by upewnić się, jaką zastaniemy w nich wodę – niektóre dzieciaki źle reagują na wodę słoną (morską), inne zaś są uczulone na chlor. Nieco starsze dzieci z pewnością będą zainteresowane ewentualnym aquaparkiem – na zjeżdżalniach potrafią spędzać całe dnie.

Plaża? To uwielbiane przez dzieci miejsce. Sprawdźmy, czy nasz hotel usytuowany jest bezpośrednio przy niej (bez konieczności chodzenia przez ulicę czy wędrówek przez miasto), a także czy znajdziemy tam czysty piasek (to najlepsza opcja), żwirek czy kamienie. W przypadku mniejszych dzieci nieocenionym atutem jest łagodne zejście do wody.

Wielkimi zaletami w oczach najmłodszych są też place zabaw, salony gier i kąciki dziecięce z zabawkami i przyborami do zajęć plastycznych czy artystycznych. Tu dochodzimy do kwestii animacji dla dzieci – jeśli oferta hotelu je obejmuje, sprawdźmy po pierwsze, czy są w języku polskim (wcale nie jest to rzadkością, zwłaszcza w sezonie letnim), a po drugie – czy są podzielone na grupy wiekowe. Ciężko będzie bowiem namówić 12-letniego chłopaka na wspólne tańce z szalejącymi czterolatkami.

Niektóre obiekty zapewniają nawet przedszkola i klubiki skierowane do mniejszych dzieci, z reguły w wieku od 4 lat – wymagana jest w nich obecność rodzica. O to i inne udogodnienia warto spytać konsultanta Wakacje.pl na infolinii lub w jednym z salonów sprzedaży.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl