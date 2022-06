"Mały turystyczny raj". Nieoczywiste miejsca na mapie Warmii i Mazur

Rezerwat Kwiecewo, Rezerwat Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny oraz liczne obszary Natura 2000 to dowód na to, że przyroda w Gminie Świątki wiedzie prym, a człowiek jest tam jedynie gościem. Nie oznacza to jednak, że nie czeka was po drodze mnóstwo nietypowych atrakcji.