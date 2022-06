Muflony, czyli owce z Korsyki. Spotkasz je także w Polsce

Muflony w Polsce

Muflony to zwierzęta górskie, które najlepiej czują się na wysokości do 2000 m n.p.m. W Europie spotkać je można w Niemczech, Austrii, na Słowacji, we Francji, a także w niektórych regionach Hiszpanii. Na tereny Europy kontynentalnej zostały sprowadzone głównie w celach łowieckich – miały urozmaicać górskie polowania, chętnie organizowane przez XIX-wieczne elity.