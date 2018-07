Mamy powody do dumy. Wrocław i Poznań wśród najlepszych lotnisk w Europie

Lotniska we Wrocławiu i w Poznaniu znalazły się w czołówce najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Europie – czytamy w raporcie sporządzonym przez branżowy serwis Anker Report. W zestawieniu brano pod uwagę liczbę nowych połączeń.

W pierwszej dziesiątce, bo na 7. miejscu uplasował się port lotniczy we Wrocławiu, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszeszył ofertę o 21 nowych tras. Ze stolicy Dolnego Śląska regularnie można latać korzystając z Ryanaira do Aten, Faro i Podgoricy. Eurowings uruchomił połączenia do Stuttgartu, a od 26 maja do Paryża z Wrocławia zaczęły latać linie Air France. Wizz Air uruchomiło w sezonie letnim pięć nowych połączeń do gruzińskiego Kutaisi, Goteborga, Bazylei, Porto i Bari. A gdy do nowości dodamy również połączenia czarterowe do Aten, Tivatu, Izmiry czy Djerby, a także nową trasę linii Swiss do Zurychu – wynik rzeczywiście staje się godny uznania.