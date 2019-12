Marcin Miller spędził urlop w Dubaju. "Oni mają wszystko największe na świecie"

Marcin Miller znany z zespołu "Boys" pojechał na wakacje do Dubaju. Chociaż dotychczas nie przepadał za zwiedzaniem, to tym razem całkowicie oddał się atmosferze miasta.

"Jesteś szalona" to hit, który podbił serca fanów na całym świecie. Co ciekawe, Marcin Miller nadal, po wielu latach, ma napięty harmonogram. Jego koncerty nieustannie cieszą się popularnością. Wokalista znalazł jednak czas na odpoczynek i wybrał się na wakacje do Dubaju. W rozmowie z "Faktem" podzielił się swoimi wrażeniami z miasta.