Marihuana w samolocie. Niektóre jej pochodne można mieć ze sobą na pokładzie

Amerykanie przyjmujący medyczną marihuanę nie muszą się już więcej martwić podróżą. Niektóre produkty CBD mogą być teraz przez nich legalnie zabierane na pokład samolotu. Pasażerowie nie będą już mieli z tego powodu nieprzyjemności.

Na oficjalnej stronie TSA w zakładce "What can i Bring" (co mogę wnieść na pokład) zamieszczono zgodę na przewożenie niektórych produktów CBD. TSA zaznacza przy tym, że poosiadanie marihuany i innych specyfików zawierających konopie pozostaje niezgodne z prawem federalnym, dlatego obsługa lotniska zobowiązana jest do zgłaszania każdej sytuacji, która mogłaby naruszać to prawo.