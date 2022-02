Martyna Wojciechowska apeluje do Polaków. "Wspierajmy ukraińskich imigrantów"

"Ok. godz. 3:45 czasu polskiego Władimir Putin wygłosił specjalne orędzie, w którym ogłosił rozpoczęcie operacji wojskowej na Ukrainie. Niedługo później Rosja przeprowadziła ataki rakietowe na ukraińskie instalacje wojskowe w Kijowie, Charkowie i innych miastach. Ukraińskie władze, wojsko i straż graniczna informują, że Rosjanie wdarli się do kraju, przekraczając granice w kilku obwodach. Z wielkim niepokojem obserwuję to, co dzieje się u naszych sąsiadów i mam nadzieję, że wszystkie państwa europejskie staną na wysokości zadania, ponad podziałami i zaangażują się w realną pomoc Ukrainie" - pisze Wojciechowska w udostępnionym poście.