Marzenie wielu miłośników podróży. Nie każdy wie, że Kapadocja to "totalny IG cyrk"

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, kto zabiera do Turcji piękną sukienkę z długim trenem tylko po to, by zrobić kilka zdjęć, to odpowiedź będzie brzmiała, że nikt lub prawie nikt. Okazuje się bowiem, że na miejscu jest mnóstwo wypożyczalni takich strojów, gdzie od 50 euro można na kilka godzin mieć nieziemsko piękną suknię tylko dla siebie. Ale to nie koniec. Można wypożyczyć też bajerancki samochód. Oczywiście nie po to, by nim jechać, ale by stał na zdjęciu.