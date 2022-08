Pamiątki z Turcji. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz

Pamiątki takie jak magnesy, kubki czy zawieszki do kluczy nie są drogie, choć trzy lata temu były jeszcze tańsze. W 2019 roku przed pandemią na targu w Belek można było kupić jeden magnes nawet za 50 eurocentów (ok. 2,3 zł). Teraz jest trochę drożej, choć wciąż nie są to wygórowane ceny (w porównaniu np. z nadbałtyckimi miejscowościami), bo pięć magnesów dostaniemy za 4 euro (ok. 19 zł). Z kolei za bransoletki lub naszyjniki z charakterystycznym dla tego regionu niebieskim oczkiem - czyli tzw. okiem proroka, które według wierzeń Turków ma ochronną moc - trzeba zapłacić od 2 do 6 euro (od ok. 9,5 do 28 zł). Choć oczywiście znajdzie się też znacznie droższa biżuteria lepszej jakości. Inne pamiątki to np. figurki słoni, które mają przynosić szczęście. Ich ceny są bardzo zróżnicowane i zależą od materiału, z którego są wykonane.