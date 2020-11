Masowa śmierć waleni w Nowej Zelandii. 100 osobników utknęło na mieliźnie

Śmierć waleni w tej części świata zdarza się coraz częściej

Jak przekazuje TVN Meteo, w ostatnich latach w Oceanii coraz częściej dochodzi do masowych śmierci waleni. Naukowcy nie potrafią znaleźć odpowiedzi, jaka jest tego przyczyna. Do podobnej sytuacji doszło we wrześniu br. u wybrzeży Tasmanii. Utknęło tam ok. 450 grindwali, z czego udało się uratować jedynie 108 osobników. Najtragiczniejszy rok to 1918 – zginęło wtedy w pobliżu Wysp Chatham ok. tysiąca zwierząt.