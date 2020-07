Mazury. Plaga pijanych sterników

Mazury - pijani sternicy

Przykładów nieodpowiedzialnego zachowania na wodzie jest mnóstwo. Policja była wzywana m.in. do dwóch mężczyzn, którzy próbowali wpłynąć do portu w Wierzbie. "Okazało się, że obaj są kompletnie pijani, sternik miał 2 promile alkoholu w organizmie. Ponieważ podczas interwencji policji obaj żeglarze byli wulgarni i agresywni zostali zatrzymani w areszcie do wytrzeźwienia" - mówi Tomasz Markowski, rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji, cytowany przez "DD TVN".