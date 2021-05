Meczet Al-Nouri zniszczony przez Państwo Islamskie. UNESCO chce go odbudować

Projekt inwestycji został wybrany w drodze konkursu architektonicznego, zorganizowanego przez UNESCO w ramach złożonego przedsięwzięcia o nazwie Revive the Spirit of Mosul. Ma on na celu odbudowę miasta Mosul po tym, jak zostało ono niemal doszczętnie zniszczone podczas okupacji przez bojowników Państwa Islamskiego w latach 2014-2017.