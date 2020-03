Meteor rozświetlił niebo. Widok jak z filmu sci-fi

Na niebie nad Meksykiem pojawiła się ogromna kula ognia. Zjawisko wzbudziło niepokój wśród mieszkańców, jednak służby uspokajały, że nie ma powodów do paniki.

Departament Sejsmologii i Wulkanologii przy Instytucie Badań Atmosferycznych i Geologicznych (SIMMSA) szybko opublikował informację na temat zjawiska. Przekazał, że nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo, a to, co widziano na niebie, to nie spadająca bomba, a meteor, który rozpadnie się zanim doleci do Ziemi. Podobny raport opublikowała też obrona cywilna.