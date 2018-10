Mężczyzna 2 dni walczył z wężami uwięziony na dnie głębokiego szybu

John Waddell spadł na dno szybu kopalni złota w Arizonie po awarii sprzętu. Spędził tam kilkadziesiąt koszmarnych godzin.

Ratownicy pracowali 6 godzin, by wydostać Waddellla na powierzchnię. Gdy tylko się to udało, mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala. Jest poważnie ranny, ma między innymi połamane obie nogi.