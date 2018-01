Miasta, które smakują Turcją. Kebab, kofta, oliwki i salep są tu najlepsze na świecie!

Kuchnia turecka uznawana jest za jedną z najciekawszych na świecie. Bogactwo smaków ukształtowało się na przestrzeni wieków dzięki położeniu między Azją a Europą i kulinarnym wpływom z różnych stron potężnego niegdyś Imperium Osmańskiego. Podróżując po Turcji możemy cieszyć się wyśmienitymi daniami niemal w każdym miejscu. Wiele miejscowości jest znanych na cały kraj i przyciąga gości również ze względu na charakterystyczne dla nich potrawy.

Kebab to potrawa wymyślona w XIX w. przez İskendera Efendi z miasta Bursa (Shutterstock.com, Fot: Lepneva Irina)

Myśląc o tureckiej kuchni niemal od razu przychodzi nam na myśl kebab. Choć kuchnia turecka to oczywiście nie tylko opiekane aromatyczne mięso, to właśnie ta potrawa zdobyła uznanie i olbrzymią popularność niemal na całym świecie. Najsłynniejszy, tradycyjny İskender kebap (nazwa oryginalna) to potrawa wymyślona w XIX w. przez İskendera Efendi z miasta Bursa. Mięso pieczone na pionowym ruszcie, przypominającym miecz, odpowiednio nasączało się ociekającym tłuszczem i dzięki temu nie przypalało. Baranina podana na płaskim chlebie pide, z sosem pomidorowym, jogurtem, masłem i grillowanymi warzywami wciąż serwowana jest w restauracji prowadzonej przez rodzinę twórcy tego dania. Zwiedzając Bursę koniecznie trzeba się tam udać. Ich kebab jest nieziemski w smaku. Na sam widok ślinka leci.

Inną słynną mięsną potrawą w Turcji jest kofta. Podobno w tym kraju występuje prawie 300 rodzajów tych charakterystycznych kuleczek z mielonego mięsa. Do najlepszych należą Tekirdağ köfte, z których słynie leżące w europejskiej części kraju miasto Tekirdağ. Region szczyci się też produkcją raki, czyli tureckiej wódki produkowanej z winogron, rodzynek albo fig. Tekirdağ Rakısı należy do najbardziej znanych w kraju – sekret jej smaku tkwi w wodzie artezyjskiej, na bazie, której jest wyrabiana.

Choć Turcja nie słynie z wina, to podróżując po Kapadocji warto udać się na degustację do tutejszych winnic – w mieście Ürgüp co roku w październiku odbywa się międzynarodowy festiwal wina. Znane owocowe wina produkowane są także zachodniej Turcji, w okolicy miasteczka Selçuk.

Kuchnia turecka jest też nierozerwalnie związana z oliwkami. Spożywa się ich mnóstwo - jadane są na śniadanie i jako przystawki, a oliwa jest podstawą wielu dań głównych. Na zachodzie kraju i wybrzeżu Morza Egejskiego znajdziemy się wręcz w oliwkowym raju. W miejscowości Klazomenaj niedaleko Izmiru odkryto najstarszą, pochodzącą z VI w. p.n.e., prasę do wyciskania oliwy. Sam Izmir i okolica charakteryzują się zaś świeżością składników i potraw typową dla kuchni śródziemnomorskiej. Króluje sezonowość - wiosną na stołach wielu domów znajdziemy karczochy, latem potrawy z cukinii, zaś jesienią rozsmakujemy się w figach.

Któż podróżując po Turcji nie rozsmakował się w przyciągających wzrok przepysznych różnorodnych deserach, a w szczególności bakławach... Cienkie ciasto, przekładane masą orzechową i polane słodkim syropem to wręcz jeden z symboli tego kraju. Kolebką bakławy jest Gaziantep - miasto położone niedaleko granicy z Syrią oraz uznawane za jedno z najstarszych miast świata. Dookoła rozciągają się rozległe uprawy pistacji, które są podstawą do wyrobu tych słodkich przysmaków.

Bakława z Gaziantep w 2013 r. stała się pierwszym tureckim produktem regionalnym zarejestrowanym w UE. Dumni mieszkańcy tego miasta mawiają, że jakakolwiek bakława zrobiona u nich i tak jest lepsza, niż najlepsza zrobiona gdzie indziej. Ale nie tylko słynny deser wyróżnia Gaziantep na tle reszty tureckich miast. Na regionalną kuchnię wpływ miała od wieków lokalizacja i smaki przychodzące zza południowej granicy. Tutejsze potrawy są dużo pikantniejsze niż w innych regionach Turcji, gdyż powszechnie używa się tutaj pieprzu Aleppo, znanego ze swojej ostrości.

Turecka kuchnia słynie z aromatycznych, świeżych przypraw. Znajdziemy wśród nich składniki idealnie podkreślające smak i tworzące wyrazistość potraw. Safranbolu to niewielkie miasteczko położone 100 km od Morza Czarnego. Dzięki pięknej zabytkowej zabudowie wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego mieszkańcy zwykli niegdyś posiadać po dwa domy – letni i zimowy. Mogli sobie na to pozwolić, gdyż nazwa miasta oznacza "miasto szafranu", a miejscowi trudnili się uprawą i handlem szafranem. A to przecież jedna z najdroższych przypraw świata. Nieopodal Safranbolu wciąż można zwiedzić pola z uprawami cenniejszymi niż złoto.

Niejednego turystę spacerującego po zaułkach tureckich miast kuszą apetyczne lody sprzedawane najczęściej z ulicznych wózków. Mają gęstą, elastyczną konsystencję i nie rozpuszczają się tak szybko. Te najlepsze robione są w mieście Kahramanmaraş, znajdującym się w południowej Turcji. Tradycyjne lody maraş dondurması wytwarzane są z koziego mleka z dodatkiem mączki robionej z bulw występujących w regionie storczyków, a także mastyksu, czyli żywicy z drzewa pistacjowego.

Kahramanmaraş słynie też z wyróżniającego się swoim aromatem salepu. To napój przyrządzany również ze storczykowej mączki, niegdyś nazywany też kawą dla ubogich. Ze względu na właściwości rozgrzewające Turcy lubią go popijać szczególnie zimową porą. Oba produkty, lody i salep, zdobyły na przestrzeni wieków olbrzymią popularność w Turcji. Przez to niestety przyczyniły się do zmniejszenia występowania dzikich storczyków w okolicy. Obecnie do produkcji mączki używa się już roślin uprawnych.

Podczas podróży po Turcji na pewno nie zabraknie okazji do spróbowania wielu ciekawych dań. Przy wyborze odwiedzanych miejsce można kierować się właśnie kuchnią, z jakiej dane okolice słyną. Trzeba jednak pamiętać, że często też niepozorne miejsca potrafią zaskoczyć fantastycznymi potrawami i zachwycić podniebienia nawet najbardziej wybrednych smakoszy.