Miasto z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie. To poważne zagrożenie

Mieszkańcy stolicy skarżą się na problemy z oddychaniem i ograniczoną widoczność. - Na początku myślałem, że to mgła, ale później dowiedziałem się, że to w rzeczywistości drobny pył, który ogranicza moje widzenie i utrudnia oddychanie - przyznał 21-letni mieszkaniec Hanoi w rozmowie z agencją Reuters.

W odpowiedzi na pogarszającą się jakość powietrza wicepremier Wietnamu Tran Hong Ha wezwał do intensyfikacji działań na rzecz przejścia na pojazdy elektryczne. Władze miasta planują, aby do 2030 r. co najmniej 50 proc. autobusów miejskich stanowiły pojazdy elektryczne. Ponadto na elektryki chcą zamienić wszystkie tamtejsze taksówki.