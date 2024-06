Niezwykła pasja Karoliny Małysz. "Za pierwszym razem rodzice trochę się bali"

Na ten moment nie mamy żadnych planów, ale znając nas pewnie jakiś wyjazd pojawi się wkrótce na horyzoncie. Moi rodzice, podobnie jak ja, lubią podróżować na własną rękę i tutaj to często my się gdzieś z nimi zabieramy. Najczęściej podróżujemy razem na narty, głównie do krajów alpejskich. Co do rodziców męża, to byliśmy ostatnio razem w Londynie. Teściowie podróżują najczęściej z biurem podróży, lecz czasami proszą nas o pomoc w organizacji czegoś na własną rękę. Wtedy my lecimy jako "przewodnicy" i w ten sposób razem zwiedzamy Europę.