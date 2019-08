Miejsca, do których warto wybrać się z biurem podróży. Można zaoszczędzić czas i pieniądze

Organizowanie wycieczek na własną rękę nie zawsze jest tańsze. Są miejsca, do których korzystniej cenowo jest pojechać z biurem podróży. Można zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas, ponieważ opracowywanie szczegółowego planu podróży i szukanie tanich biletów może zająć nawet kilka dni.

Samodzielne podróżowanie daje nieograniczone możliwości zarówno w kwestii wyboru noclegu, jedzenia, jak i zwiedzanych atrakcji. Najczęściej na wczasy organizowane na własną rękę decydują się turyści preferujący aktywny wypoczynek i lubiący często się przemieszczać. Natomiast osoby korzystające z ofert biur podróży zazwyczaj kojarzy się z miłośnikami leniuchowania, jedzenia pod "korek" i niewychylania nosa poza bramy hotelu. Jest to jednak spore uogólnienie.

Wszystkim tym, którzy czują awersję do korzystania wycieczek zorganizowanych trzeba napisać jasno - są kierunki, które okazują się bardziej atrakcyjne, gdy mamy możliwość odwiedzenia ich z touroperatorom. Nie tylko pod kątek kosztów, ale też komfortu i czasu.

Koszt, czas, wygoda Najwięcej pieniędzy podczas samodzielnych podróży pochłaniają transport i noclegi. Jeśli udajemy się do miejsca, do którego latają niskokosztowe linie lotnicze - jeden "problem" mamy z głowy, bo to dzięki nim i częstym promocjom jesteśmy w stanie zafundować sobie niskobudżetowe wakacje.

A co z kierunkami, do których nie latają tani przewoźnicy? Z pomocą przychodzą np. loty czarterowe. Bilety na nie są dostępne w biurach podróży. Pamiętajmy też, że do niektórych miejsc dostaniemy się bezpośrednio z Polski tylko na pokładzie "czarterów". Można też próbować z lotami łączonymi, ale bywa, że kwota końcowa jest tak wysoka, że bardziej będzie się nam opłacać wykupić całą wycieczkę, wraz z noclegami i wyżywieniem.

- Biura podróży, nie tylko polskie, kontraktują miejsca w hotelach z wyprzedzeniem na cały sezon, a w przypadku kierunków całorocznych na 12 miesięcy. I to sprawia, że są w stanie wynegocjować atrakcyjne kontrakty cenowe, zamawiając dużo miejsc, a to finalnie obniża cenę wyjazdu – mówi w rozmowie z WP Klaudyna Fudala, rzecznik prasowy portalu Wakacje.pl.

Portal Fly4free.pl podpowiada, jak korzystać z ofert biur podróży i nie wpaść w pułapkę "hotelowych leżaków". Przede wszystkim proponuje nie korzystać z ofert "all inclusive". Warto wybrać ofertę z samym śniadaniem lub pakietem HB, czyli ze śniadaniem i obiadokolacją. Niemotywowani stratą posiłku będziemy mogli z czystym sumieniem zwiedzać okolicę oraz spróbować specjałów lokalnej kuchni.

Jadąc z biurem podróży mamy też zwiększone poczucie bezpieczeństwa, ponieważ jako klienci objęci jesteśmy opieką touroperatora. Może ona okazać się pomocna np. w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, kradzieży lub zgubienia dokumentów. Piloci bądź rezydenci znają lokalny język i często łatwiej im pośredniczyć w kontaktach z lokalnymi służbami.

Gdzie warto jechać z biurem podróży? - Z biurem podróży na pewno warto wybrać się do takich krajów, jak Egipt czy Tunezja. Tam jeździ się głównie po to, by wypoczywać na plaży i przy hotelowym basenie, ale nikt przecież nie broni turystom korzystać z lokalnych ofert wycieczkowych lub zwiedzać okolicy na własną rękę. Biura od lat współpracują z hotelarzami, czarterują samoloty i mają tam rezydentów, co sprawia, że takie wakacje można kupić łatwo i szybko oraz spędzić je komfortowo w ośrodku wakacyjnym - tłumaczy Klaudyna Fudala. Podobnie organizowane są wycieczki w takie miejsca, jak Turcja, Kreta czy Rodos.

Popularnym kierunkiem, do którego latają "czartery" jest również Dominikana. W tym przypadku zdecydowanie bardziej opłaca się podróżowanie z biurem podróży, ponieważ połączenia lotnicze są bezpośrednie lub z krótkim oczekiwaniem na przesiadkę. Są również tańsze - najczęściej o kilkaset złotych. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku Madagaskaru czy wyspy Mauritius.

- Oferty biur podróży wypadają również korzystnie jeśli chodzi o Brazylię. Tam jednak dominują wycieczki objazdowe. Biura organizują bardzo ciekawe programy zwiedzania, często uwzględniające również przeloty wewnętrzne (np. z Rio do Iguazu). Samodzielne podróżowanie po Brazylii może okazać się utrudnione, np. z powodu braku linii kolejowej - wyjaśnia Klaudyna Fudala.

W przypadku podróży do takich krajów, jak Gambia czy Kenia dochodzi również kwestia higieny. Touroperatorzy korzystają z ofert sprawdzonych hoteli, a piloci zabierają turystów w bezpieczne miejsca. Istotną kwestią jest również to, że lokalni mieszkańcy często słabo mówią po angielsku, dlatego piloci, znający języki są na wagę złota.