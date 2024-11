Miejsce z duszą i tradycjami. Tam naładujesz baterie jesienią

Na wyspie Afrodyty o sezonie mówimy nie tylko w kontekście lata. Choć w czerwcu, lipcu czy sierpniu oblężenie hoteli jest znacznie większe, to turyści na Cyprze są przez cały rok. Odpowiedzią na zainteresowanie Polaków tym kierunkiem, także po sezonie, było wznowienie przez Polskie Linie Lotnicze LOT regularnych rejsów z Warszawy do Larnaki, trzeciego co do wielkości miasta wyspy. Ponowne uruchomienie połączenia funkcjonującego przed pandemią COVID-19, okazało się strzałem w dziesiątkę, bowiem samoloty cztery razy w tygodniu latają pełne.