Mieli lecieć na Wyspy Kanaryjskie. Wylądowali w Warszawie

Wyspy Kanaryjskie to popularny kierunek wakacyjny

Wyspy Kanaryjskie to region Hiszpanii obejmujący archipelag górzystych wysp pochodzenia wulkanicznego położonych na Oceanie Atlantyckim. Jeśli chodzi o położenie geograficzne, Wyspy Kanaryjskie znajdują się bliżej wybrzeża Afryki, niż Hiszpanii kontynentalnej. Region ten ma dwie stolice - jedna to Las Palmas na wyspie Gran Canaria, a druga to Santa Cruz de Tenerife na Teneryfie.