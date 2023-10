Mieszkają w Niemczech. "Przyjechałam i przepadłam"

Dariusz: To prawda. Pracowałem w sektorze bankowym, który w 2009 r. mierzył się z nie lada kryzysem. Właśnie ten kryzys sprawił, że wyjechałem do pracy do Badenii-Wirtenbergii. Po jakimś czasie jednak wróciłem do Polski. Wtedy z kolei pojawiła się propozycja pracy w Bawarii. Na początku pojechałem sam, ale już we wrześniu 2012 r. ściągnąłem tutaj Kasię.