Milion promocyjnych biletów na pociąg. O co chodzi?

Dobre wieści dla podróżnych

- Naszą misją jest przewożenie pasażerów koleją i ten rok jest absolutnie rekordowy w porównaniu do poprzednich okresów. Od stycznia do końca sierpnia przewieźliśmy o 8 mln osób więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego - twierdzi Tomasz Gontarz w rozmowie z PAP. Zdaniem prezesa PKP Intercity do końca 2023 r. przewiezie ponad 60 mln pasażerów.