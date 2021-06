Jura Krakowsko-Częstochowska. Zamki, ruiny i jaskinie

- Jura Krakowsko-Częstochowska to jedno z moich ulubionych miejsc na weekend. Zwykle wybieram okolice Ojcowa, bo lubię tamtejszą atmosferę. No i jest blisko do Krakowa, więc jak już zatęsknię za dużym miastem, mogę tam szybko dojechać i spędzić kilka godzin. Potem z jeszcze większą przyjemnością wracam na kwaterę - mówi Sylwia z Warszawy.