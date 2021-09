"Milionerzy". Pytanie z geografii za 10 tys. zł

"Najdłuższymi rzekami Ameryki Południowej i Afryki są odpowiednio - Amazonka i Nil. To są rzeki, jak ja się uczyłem w szkole geografii, to biły się o miano najdłuższej rzeki, więc stawiam, że nie są najkrótsze. Najdłuższa rzeka Azji? Krąży mi po głowie rzeka Jangcy, ale skąd ta odpowiedź w mojej głowie się wzięła, to nie mam pojęcia. W Europie króluje Dunaj, który ma koło 3 lub 4 tys. km. I teraz pytanie, czy azjatycka rzeka, której nie jestem pewien… a może Ganges? To też jest bardzo długa rzeka" – rozmyślał Jacek.