"Milionerzy". Pytanie za milion zł. Ile świątecznych świec płonie ósmego dnia Chanuki na specjalnym świeczniku?

"Milionerzy" - pytanie za milion zł

Ile świec płonie na świeczniku w ósmym dniu Chanuki?

A my wyjaśniamy, że Chanukija to specjalny, dziewięcioramienny świecznik, w którym zapala się świece podczas żydowskiego święta Chanuka. Każdego dnia zapala się jedną z nich. Ósmego dnia płonie więc na nim osiem świec. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C.