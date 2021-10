Nieodkryty sekret Grecji. Wyspa Milos

Dziś w porcie turystów wita wielki baner, nawołujący do podpisania petycji w sprawie sprowadzenia rzeźby do Grecji. "Jesteśmy to winni naszym przodkom i naszym potomkom" - mówił kilka lat temu burmistrz wyspy, Gerasimos Damoulakis. Wtórował mu jego zastępca, Zampeta Tourlou: "Afrodyta jest emigrantką na obczyźnie. Powinna wrócić do domu". Lokalni włodarze mieli nadzieję na powrót Wenus w 2020 roku, w dwustulecie jej odnalezienia. Jak dotąd, prośby i apele pozostają bez echa. W muzeum na Milos można oglądać jedynie kopię rzeźby.