Drugie oblicze słynnej greckiej wyspy. "Byliśmy w szoku"

Zaraz po przyjeździe okazało się, że Zakynthos potrafi zaskoczyć i to nie tylko pozytywnie. - Byliśmy w absolutnym szoku. Krzyczące neony, wielgachne billboardy. Nie byłam nigdy w Las Vegas, ale dokładnie tak je sobie wyobrażam. Do tego podświetlone palmy, kiczowate sklepy i automaty do gier, dosłownie wszędzie - opisuje.