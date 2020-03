Minister przyznał 104 mln zł na zabytki. A to dopiero początek

375 projektów otrzyma dofinansowanie w ramach pierwszego w tym roku naboru w programie "Ochrona Zabytków". Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił, że na ten cel przeznaczono aż 104 mln zł.



- Ochrona zabytków to jedno z naszych najważniejszych zadań, które od ponad 4 lat konsekwentnie realizujemy. Co roku zwiększamy budżet programu. W 2016 r. zastaliśmy budżet w wysokości 93 mln zł. Dostrzegając ogromne potrzeby i doceniając bogactwo polskich zabytków, w 2019 r. zwiększyliśmy go do ok. 150 mln zł - powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński.