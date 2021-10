Modlin. Mieli lecieć na wakacje do Grecji. 14 osób zostało na lotnisku

Alarm bombowy na lotnisku w Modlinie - 14 osób nie zdążyło na samolot

W krótkim odstępie czasu z Modlina miało startować kilka samolotów, więc na lotnisku zapanował chaos. Pasażerowie lotu do Salonik, którzy nie zdążyli nadać bagażu, zostali poinstruowani przez pracownika linii lotniczej Ryanair, by wraz z bagażami przejść do punktu kontroli. Powiedziano im, że walizki zostaną załadowane do luku bagażowego dopiero na płycie lotniska.