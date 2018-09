Morski gigant. Powstał jeden z największych statków pasażerskich świata

Nie bez powodu nazywany jest "pływającym miastem". Zabiera na pokład ponad 5 tys. osób, posiada teatr, restauracje, kina, kasyna, a nawet szpital czy więzienie. Statek AIDAnowa jest gotowy do dziewiczego rejsu.

Wycieczkowiec będzie pływał z Wysp Kanaryjskich na Maderę w 7-dniowe rejsy (Materiały prasowe)

AIDAnowa to prawdziwy olbrzym. Długość statku wynosi 337 m. To więcej niż 3 boiska piłkarskie, wysokość Pałacu Kultury i Nauki czy wieży Eiffla. Waży ponad 200 tys. ton, posiada 18 pokładów i 2,6 tys. kabin, które pomieszczą łącznie 5,2 tys. pasażerów. Do tego trzeba doliczyć ponad tysiąc członków załogi.

Wycieczkowiec 21 sierpnia opuścił kryty dok stoczni Meyer Werft w Papenburgu (północno-zachodnie Niemcy), ale został oficjalnie zaprezentowany ostatniego dnia miesiąca. Wydarzenie obchodzono z pompą – były farejwerki, illuminacje świetlne, ogromny tort, niekończący się strumień szampana i mnóstwo osób, które chciały na własne oczy zobaczyć ten morski cud techniki.

Statek jest iście luksusowy. Jest na nim 17 restauracji oferujących dania wszystkich kuchni świata, 23 bary, a nawet więzienie – czyli wszystko, czego można spodziewać się po "mieście" tej wielkości.

Dla lubiących aktywny wypoczynek, przewidziano m.in. zjeżdżalnie i baseny, boiska do siatkówki i koszykówki czy siłownie. Na statku znajdują się również kino, teatr, sklepy, kasyna i salony spa. To nie koniec atrakcji - jest też dżungla oraz mnóstwo wypełnionych zielenią alejek, dzięki czemu będzie można się poczuć jak w ogrodzie.

Statek powstał na zamówienie Carnival Corporation, właściciela armatora AIDA Cruises. Powstawał przez 1,5 roku i kosztował 700 mln euro, czyli ok. 3 mld zł. Wycieczkowiec będzie pływał z Wysp Kanaryjskich na Maderę w 7-dniowe rejsy. Nie są jeszcze znane oficjalne ceny biletów, jednak można się spodziewać, że będą się wahać od 3 do nawet 15 tys. zł.

