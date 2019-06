Możesz wybrać tylko hotel. Pokój wybiorą za ciebie sami

Niemieckie biuro podróży FTI daje swoim klientom możliwość zaoszczędzenia na wakacjach. Za pobyt w hotelu mogą zapłacić mniej, ale jest jeden warunek. Nie oni wybierają sobie pokój. Jest to tzw. "ruletka" i obowiązuje w szczycie sezonu w 12 bułgarskich hotelach.

Promocja na pobyt w Bułgarii ma obowiązywać od lipca do października. Klienci, którzy chcą skorzystać z sezonowej oferty, będą mogli wybrać hotel, ale nie typ pokoju. Pokój zostanie im przydzielony w zależności od aktualnej dostępności. Do oferty promocyjnej przyłączyło się łącznie 12 hoteli.

Chętni do skorzystania promocji powinni zarezerwować swoje wakacje do 15-go lipca (w niektórych przypadkach do 31-go). Niemiecki touroperator wybrał do swojej promocji obiekty, których program jest typowo rodzinny, zawiera programy animacyjne i zniżkami dla dzieci nawet do 100 proc. Są to także hotele, w których cena pobytu obejmuje strefę welness oraz bilety na klubowe imprezy.