Niezwykłe odkrycie w Anglii. Naukowcy nie mają wątpliwości

Zupełnie nowy dinozaur

Same szczątki znalezione zostały już w latach 80. XX wieku, ale do tej pory uważano, że należą one do innego ankylozaura, którego ślady na wyspie Wight po raz pierwszy odkryto w 1865 r. - Polacanthus foxii. Jednak naukowcy mówią, że choć oba gatunki wykazują pewne podobieństwa, to nie sądzą, by były ze sobą blisko spokrewnione.