MSZ ostrzega. "Zalecamy wzmożoną ostrożność"

Warto zmienić plany urlopowe

Izrael to państwo zagrożone terroryzmem. Na stronie rządowej przedstawiciele MSZ nakłaniają do zachowania szczególnej ostrożności w miejscach, które mogą być celem ataku, np. w obiektach kultu religijnego, w pobliżu atrakcji turystycznych, czy na bazarach. "Unikaj zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, bezwzględnie stosuj się do poleceń władz - czytamy w dalszej części komunikatu. MSZ informuje także, że miejscowe służby mogą ograniczyć dostęp do niektórych dzielnic i obiektów oraz wprowadzić dodatkowe kontrole bezpieczeństwa.